Ето кой стадион е фаворит да приеме финала на Мондиал 2030

Финалният мач на Световното първенство по футбол през 2030 година може да се проведе на стадиона на Реал (Мадрид) "Сантяго Бернабеу“, съобщава AS.

Според информацията, решението за това двубоят да е на стадиона на Реал може да бъде свързано с близките отношения между президента на Реал Флорентино Перес и президента на ФИФА Джанти Инфантино, посочва Фокус.

Уточнява се, че окончателният списък с градовете-организатори ще бъде обявен в последния месец на 2026 година. ФИФА няма да взима окончателно решение около формата на шампионата, който трябва да се проведе в Испания, Мароко и Португалия, до края на лятото.

Допълва се, че от Световната футболна централа отчитат първоначалното лидерство на Испания, като брой стадиони, които ще бъдат предоставени, както и положението на страната в световния футбол.

В полза на кандидатурата на "Сантяго Бернабеу“ е и привлекателността на марката "Реал Мадрид“, модернизацията на съоръжението и доказаната способност там да бъдат приемани мащабни мероприятия.

Освен това, в списъка са и домакинският стадион на Атлетико (Мадрид) "Метрополитано“, "Камп Ноу“ в Барселона, въпреки че около реконструкцията на стадиона продължава да цари неопределеност.

Стадионът на Бенфика не е смятан за сериозен претендент.

