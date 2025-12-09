Ето военните от Варна, рискували живота си, за да спасят екипажа на танкера "Кайрос"

кадри: бТВ

„Операция на границата на мерките за безопасност“ – така началникът на отбраната Емил Ефтимов определи сложната евакуация, осъществена от Военноморските ни сили.

Кои са хората, които я извършиха?

На авиобаза „Чайка“ започва и завършва операцията по евакуирането на общо 7 души от екипажа на танкера „Кайрос“. Тя беше осъществена с вертолета „Пантер“ - един от трите, които съставят авиацията на Военноморските сили.

В рамките на 24 часа бяха осъществени три полета в сложна метеорологична обстановка, всички завършили успешно.

От бТВ се срещнаха с военнослужещите, рискували живота си, за да спасят 7 души.

Капитан Димо Тюфекчиев е човекът, спуснал се на смрачаване, при силен вятър и дъжд от зависналия на 40 метра над танкера вертолет.

„Адреналинът винаги го има, но трябва да успееш да го успокоиш по някакъв начин, защото има хора, които чакат да им помогнеш“, казва той.

Първата задача на кап. Тюфекчиев на борда на танкера е да успокои моряците, доколкото е възможно, за да спазват стриктно инструкциите му.

„Просто в очите им се виждаше страх, всички изпитваха страх“, спомня си той.

Справя се със задачата и моряците са изтеглени без проблеми във вертолета. Пилотът Георги Тонев признава, че ситуацията е била сложна, но и рутинна за тях.

„Когато знаеш, че си помогнал на човек в нужда, на хора, които бедстват, в изключително тежко положение, има удовлетворение и си даваш сметка защо го правиш. Това е един страхотен стимул да продължаваш“, обяснява той.

Според командира на бойния ни флот, решението за осъществяването на операцията при тези условия е бил премерен риск, който са били длъжни да поемат.

Тогава когато човешки живот е заложен от едната страна, винаги факторът безопасност играе по-малка роля“, казва контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС.

Военнослужещите ще бъдат наградени за безупречните си действия.

