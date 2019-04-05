Ето я групата на Спартак за мача със Суворово

След последната тренировка днес Енгибар Енгибаров определи групата на Спартак за утрешния мач със Суворово от XXIII кръг в Трета лига – Североизточна група. Двубоят е от 16 часа на стадион „Локомотив”.

В разширения състав попаднаха и тримата футболисти, които се лекуваха с инжекции през седмицата - капитанът Боян Илиев, Валентин Веселинов и Милен Николов.

Илиев вероятно ще излезе титуляр, докато Веселинов остава до последно под въпрос.

18-те за срещата: Иван Иванов, Иван Атанасов, Александър Йовчев, Боян Илиев, Севдалин Стайков, Стефан Иванов, Васко Боев, Валентин Веселинов, Ивайло Русев, Румен Николов, Мирослав Георгиев, Беадир Беадиров, Юлиан Загоров, Милен Николов, Илиян Неделчев, Иво Михайлов, Благовест Гачев и Мартин Костов.

Както е известно, Суворово е лидер с 50 точки, с 2 повече от втория Спартак.

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