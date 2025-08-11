Ето я пумата, но край Разград

Мая Иванова. Снимки: Гугъл мапс

Пумата на Разград! Така описват пластика на животно от семейство котки пътуващи по път Е70 между Разград и село Ушинци.

Едната пластика е на хищник, по-скоро лъв, а другата на бик.

Не е ясно защо са поставени, дали за красота или да пазят градината, а може би има и друг подтекст.

Край Разград се намира Абритус - антично римско селище (от II до IV век) в Североизточна България.

По пътя от пластиките към Шумен, на няколко километра пък е село Ушинци, което нашумя наскоро с това, че има свой герб, знаме, и е възпято в рок песен.

Независимо причината за поставянето на пластиките, те красят района и са доказателство, че българина има чувство за естетика.

