Ето защо конфискуваните цигари се унищожават, а не се продават

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Много хора задават въпроса: Защо конфискуваните цигари се унищожават, а не се продават?

Отговор дадоха от Агенция "Митници". Пред Нова телевизия говорителя Вяра Генова обясни, че за тютюневите изделия винаги се предвижда унищожаване, защото не е ясно къде и как са произведени и не може да бъде доказано, че са безопасни за употреба.

От нарочен доклад, изготвен по искане на Нова телевизия, става ясно, че над 3 тона наркотици и около 40 милиона къса цигари и тютюневи изделия са унищожили в Агенция „Митници” само за една година.

Контрабандните цигари и наркотици основно се държат в складове на Агенция „Митници”. Практика е помещенията на откритите нелегални фабрики да се запечатват и там да се пазят намерените нелегални късове цигари. За миналата година Агенция „Митници” са унищожили около 40 милиона къса цигари и единични бройки тютюневи изделия, над 7000 кг тютюн за пушене, за наргиле и други видове и 3635 кг наркотични вещества.

За задържани стоки с висока стойност има различни степени на охрана и винаги се избира този, който предполага за съответната стойност и стока, каза говорителят на агенцията Вяра Генова.

Унищожаването на цигари или тютюн за пушене трябва да бъде извършено, така че да не могат да бъдат използвани повече.

Наркотиците се унищожават в инсинератор, като там целта е да няма дим, който да се получи при изгарянето. Специфичното за наркотиците, че е необходима специална инсталация, в която се прибавят и други видове отпадъци, за да се контролира температурата на горене, разказа Вяра Генова.



