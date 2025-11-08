Ето защо се отменя Рали "Пампорово"

илюстрация: Булфото

Организаторите на Рали "Пампорово“ 2025 излязоха с официална позиция за отмяната на състезанието.



Ето и пълния текст на изявлението:



"На вниманието на всички клубове, участници и привърженици на Рали Пампорово 2025.



На основание писмо, получено на 06.11.2025г. в 15.00ч. с изх.№ 49-00-5/06.11.2025г. от Агенция "Пътна инфраструктура“, и проведени вследствие на него извънредни срещи на организационния комитет, се налага Рали Пампорово 2025 да бъде отменено. Доводите на АПИ публикуваме по-долу:



“Със Заповед № РД-11-57/31.10.2025 г. на Директора на ОПУ – Смолян от 01.11.2025 г. е въведен режим на зимно поддържане на цялата територия на ОПУ – Смолян.



В тази връзка изразяваме своето притеснение за провеждане на подобни събития на територията на област Смолян, тъй като тя е разположена изцяло в планински терен и зимното почистване и поддържане е приоритет през настоящия месец. Предвид, че вече имаше снеговалеж през настоящия сезон, пътните настилки са опесъчавани и третирани срещу заледяване, което съответно означава, че по тях вече има разпиляна фракция, което може да доведе до значително намаляване на сцеплението и влошаване условията за безопасно шофиране при високи скорости, с каквото е характерно мероприятието.



Към момента дейностите по подготовка на зимния сезон продължава и провеждането на събитието в този период би ги възпрепятствало, което от своя страна може да доведе до нарушаване на безопасността на движението.



Теренът е планински, с висока надморска височина, резки промени на климатичните условия и се характеризира със стръмни дерета и склонове, криви с малък радиус и ограничена видимост, а тези особености увеличават риска от настъпване на тежки пътни инциденти, както за участниците в ралито, така и за зрителите по трасето.



Всичко това води до риск от невъзможност или съществено забавяне във времето за реакция от страна на РД "ПБЗН“ – Смолян, при осъществяване на основната им дейност, относно осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожар.



В заключение бихме искали да заявим, че в настъпилия вече сезон, при тези климатични и теренни условия не може да бъде гарантирана безопасността на състезанието, зрителите, екипите по трасето и жителите в района, поради което не препоръчваме състезанието да се проведе.



Във връзка с гореописаното ОПУ – Смолян отказва да съгласува проекта за ВОБД, да издаде Заповед за ВОБД и Решение за специално ползване на пътя, чрез временно ползване на части от пътя."



Организационният комитет заявява, че до последния момент предприе всички възможни действия за намиране на решение и подемане на конструктивен диалог с Агенция "Пътна инфраструктура“, ОПУ – Смолян и останалите компетентни институции. Водени бяха множество разговори, изготвени бяха алтернативни предложения и варианти за безопасно провеждане на състезанието. Въпреки положените усилия и готовността на екипа да съдейства изцяло на институциите, до постигане на съгласие не се стигна, което прави провеждането на Рали Пампорово 2025 невъзможно при настоящите обстоятелства.



Организационният комитет поднася своите извинения за възникналата непредвидена ситуация на всички клубове, участници и любители на автомобилния спорт.

