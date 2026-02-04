Ева Кикерезова: Аз не бях синоптик, аз бях копирайтър на синоптиците

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Една от любимите синоптички на зрителите разкри защо е взела решение да слезе от екран. Ева Кикерезова е журналист от 23 години, като 13 от тях отдаде на БНТ, основно представяйки прогнозата за времето.

Мисля, че вече бях в ситуация, в която много малки неща могат да преобърнат каруцата. Имаше някакво нещо, защо не съм пуснала някаква карта, и нещо ме обърна и реших да спра. Не съм казала обаче, че спирам завинаги. Ако се появи нещо, което ми харесва и ми пасва, и по-социално, мога да размисля. Защото прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш и да покажеш потенциал, каза Ева.

Аз съм човек, който е журналист 23 години и телевизионна водеща научена да задава въпроси. Това да си водеща, има много други специфични умения, които трябва да притежаваш. Да водиш разговора да го насочваш, да задаваш въпроси, особено в ефир, но така, че да не разгневиш госта. Защото е имало гости, които са си тръгвали от мои студия, и аз съм се научила как да се справям с всякакви екстремни ситуации, продължи Кикерезова.

Това да изчета просто едно аутокю, не беше нещо, което представляваше кой знае какъв интерес за мен. Не ми е било никога самоцел да ставам известна, да бъда на екран, да се разхождам на подиума. Това никога не ми е било толкова важно, каза още Ева.

Затова искам и да кажа, че ние не сме били синоптици, и аз не съм го завършила това нещо. Това е много сериозен процес на обучение години наред. Ние просто сме все едно копирайтерите на синоптиците, и да кажем това, което те са искали да кажат, ама така по малко по-смилаем начин на хората, допълни по бТВ Ева Кикерезова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!