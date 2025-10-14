Ева Веселинова: Не инвестирайте, идва криза

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Интересен съвет даде на зрителите журналистката Ева Веселинова при гостуването си в „Преди обед” по bTV. Обсъждайки с водещите вечната тема в какво да влагаме парите си, тя беше категорична, че инвестициите във валути, злато, имоти и акции не са разумни в този момент. Тя заяви, че се задава криза, която ще порази световната икономика.

„В този момент най-добре е да инвестираш в себе си, в собственото си развитие и знание. Инвестициите в пътешествия също не са смислени, защото при тях няма възвръщаемост, там храниш само душата”, заяви Веселинова. Тя призна, че този съвет го е получила не от друг, а от волейболната легенда Владо Николов, който бил много запознат с темата.

Доста по-шеговито водещата Оля Малинова коментира, че в момента инвестира повечето си пари в частни уроци по български език и литература за детето си. Къци Вапцаров обаче добави, че и той инвестира парите си в образованието на наследниците си.

