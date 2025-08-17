Евакуация в Турция заради големия пожар в Чанаккале

кадър: БНТ

Повече от 250 души са били евакуирани през нощта срещу неделя заради нов горски пожар в турската провинция Чанаккале.



Огънят се е разпространил бързо вследствие на силни ветрове по хълмовете край град Галиполи до протока Дарданели, съобщават местните власти. В борбата със стихията са се включили 12 самолета и 18 хеликоптера, както и 900 спасители. Районът е популярна туристическа дестинация заради древните руини на Троя и битката при Галиполи през Първата световна война.

През тази година обаче провинцията Чанаккале страда от сурова суша. На 11 август горски пожар там наложи евакуация на 2 хиляди души, допълва БНТ.

Турция преживя най-горещият месец юли от началото на измерванията преди 55 години, 15 души загинаха в борба с горски пожари в западната част на страната.

