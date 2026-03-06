Евакуираха Медицинския университет във Варна при учение

Снимки: Булфото

Евакуация при пожар разиграват в сградата на Медицинския университет във Варна днес.

В учението се включиха представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Центъра за спешна медицинска помощ, Областната дирекция на МВР във Варна, Българския Червен кръст, Регионалния център 112 и Община Варна.

Заради практическата симулация до 16 ч. ще бъде ограничено движението на автомобили по ул. „Проф. Марин Дринов“- в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до ул. „Иван Аксаков“, посочва Радио Варна.​

Симулацията е насочена към отработване на координацията между различните институции при възникване на извънредна ситуация, както и към усъвършенстване на действията по бърза и безопасна евакуация от сградата.

