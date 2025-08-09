Евакуираха дом за възрастни с увреждания заради пожара край Сунгурларе

Пиксабей

Евакуирани са 40 души, настанени в Дома за възрастни с увреждания в Славянци заради големия пожар, който продължава да бушува между Сунгурларе и селото. Това предаде БНР.

Все още няма опасност за жителите, но ситуацията е динамична и се наблюдава.

Кметът Димитър Гавазов е свикал кризистния щаб. Припомняме, че пожарът е възникнал малко преди обяд вчера и е унищожил голяма площ гори.

В момента огънят е между две винарни, като по думи на огнеборците едната няма да бъде спасена.

Повиканият хеликоптер, който да се включи в гасенето, е пристигнал, като се очаква втори, а екипите на пожарната са вече 9.

Кметът на общината Димитър Гавазов съобщи за БНР Бургас малко по-рано, че огънят е в района между град Сунгурларе и село Славянци, като посоката на вятъра е към селото:

"Няма опасност за населението в този час, вероятната причина за огъня е човешка намеса", уточни Гавазов.

На терен, освен пожарникарите, са екипи на Държавно горско стопанство - Карнобат, Общинското горско стопанство, както и доброволци с булдозер.

Към гасенето се е включил и старши комисар Николай Николаев - началник на бургаската пожарна. Той съобщи:

"Пожарът не е локализиран! Към мястото пътуват още екипи, извикали сме на помощ и хеликоптер!"

Заради силния вятър, пожарникарите са затруднени с овладяването на огнената стихия.

