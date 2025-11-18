Евакуираха две румънски села заради поразен от дрон кораб в Черно море

Пекселс

Румънските власти евакуираха жителите на две села близо до границата с Украйна, тъй като в района гори кораб, натоварен с пропан-бутан. През нощта беше активирана системата РОАлърт, заради риск от експлозия, предаде Радио Румъния, предаде БНР.

Жителите на селищата Плауру и Чаталкьой ще бъдат настанени в помещения на кметството на Тулча, докато районът бъде обявен за безопасен.

Корабът е бил улучен от дрон, участвал в руско нападение в Южна Украйна.

