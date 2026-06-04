Евакуираха гимназия в Бургас заради сигнал за бомба

Булфото

Евакуираха Гимназията за романски езици „Г.С. Раковски” в Бургас. Причината е сигнал за бомба, получен малко преди 11.30 ч.

Всички ученици, учители и персонал на учебното заведение са изведени извън сградата.

Полицията ще провери училището дали има реална опасност, тъй като това е задължително в подобна ситуация, предава БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!