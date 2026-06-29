Евакуираха гимназия в Стара Загора заради открит боеприпас

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Заради намерен боеприпас в двора на Професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора тази сутрин беше спрян учебния процес, а учениците бяха изведени от сградата. Сигнал за открития боеприпас е подаден тази сутрин, като районът е отцепен, информират от пресцентъра на полицията.

Предприети са действия за обезвреждане, като се очакват специалисти да кажат вида на боеприпаса, предаде БНР.

По неофициална информация боеприпаса е бил забелязан тази сутрин в района на контейнери за смет на юг от училището, по ул. „Любен Каравелов“, заради което е отцепен целият район там и в момента. Не е ясно кой е пренесъл боеприпаса до двора на училището, като не е изключено това да е направено от дете.

Родителите в квартала разказаха, че около 9 часа полиция е отцепила района на ул. "Любен Каравелов" и не са ги допуснали до контейнерите за смет.

Редактор "Екип на Петел",

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