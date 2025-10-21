Евакуираха мол

Кадър Пловдив Плаза

Евакуираха работещи и посетители в Plovdiv Plaza Mall, научи Plovdiv24.bg. Повод за притеснения обаче няма, защото става въпрос за планирана учебна евакуация.



Обикновено в големите търговски центрове има практика подобни мероприятия да се провеждат поне веднъж в годината, за да знаят хората как да реагират при необходимост.

