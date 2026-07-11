Евакуираха над 14 000 души заради тайфуна "Бави" в Тайван

Снимка Пиксабей, илюстративна

Тайванските власти евакуираха над 14 000 души, предимно от планински райони, заради тайфуна „Бави“, който се очаква да донесе там проливни валежи и силни ветрове в изложените на риск райони, предаде Ройтерс.

Макар „Бави“, който постепенно отслабва, да не се очаква да достигне сушата на Тайван, правителството предприема всички предпазни мерки, за да предотврати човешки жертви, тъй като прогнозите сочат, че на някои места може да паднат близо един метър валежи, съобщи БТА.

Повечето от евакуираните са от северните и източните части на острова. Отменени са 917 международни полета, както и всички 274 вътрешни полета.

Почти всички градове и окръзи в Тайван обявиха днешния ден за неработен заради стихията. Основната високоскоростна железопътна линия по направлението север–юг продължи да функционира, но с намален брой влакове.

След като премине североизточно от Тайван, пресичайки островите Сакишима – отдалечен островен архипелаг, който е част от японската префектура Окинава, се очаква тайфунът „Бави“ да достигне източния китайски град Уънджоу, с население около 10 милиона души, рано в неделя.

Редактор "Екип на Петел",

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