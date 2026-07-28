Евакуираха над 200 човека от круизен кораб, заседнал в река Дунав

Снимки: МВР

Евакуираха над 200 души от круизния кораб „Viking Ullur“, плаващ под швейцарски флаг. Той заседна в река Дунав в ранните часове на деня заради ниското ниво на водата и намалената видимост, предава Нова телевизия. Инцидентът е станал около 02:20 ч. в района на 817-ия речен километър, на около 25 километра над Видин, срещу село Гомотарци, в близост до румънското село Салча.

На борда на плавателния съд се намираха 186 пътници – граждани на държави от Европейския съюз, както и 52-ма членове на екипажа и обслужващия персонал. Катерът на "Гранична полиция" е направил общо 20 курса за превозването им. Корабът пътувал от румънския град Дробета-Турну Северин към Видин, където е трябвало да зареди провизии и питейна вода.

Заради множеството пясъчни плитчини и рекордно ниските нива на Дунав корабът заседнал по средата на реката. Направени са няколко опита плавателният съд да бъде освободен, но те не са дали резултат.

Първоначално корабният агент е осигурил друг плавателен съд, с който пътниците да бъдат прехвърлени, но той не е успял да достигне до заседналия кораб. След разрешение от Дирекция „Речен надзор“ - Лом и извършена оценка на риска е взето решение да започне евакуация с катер на Базата за гранични полицейски кораби във Видин.

Спасителната операция се проведе от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе със съдействието на екипажа на кораба.

Инцидентът е поредното последствие от продължителната суша, която засяга голяма част от Европа. През последните дни нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 година насам, което доведе до затруднения в корабоплаването, ограничения за напояването в земеделието и проблеми за туристическите круизи по реката.

Редактор "Екип на Петел",

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