Евакуираха над 340 000 души в Южен Китай с наближаването на тайфуна Ноул

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Властите евакуираха повече от 340 000 души и блокираха транспорта, докато тайфунът Ноул наближава Южен Китай, съобщава АФП.

Прогнозира се тайфунът да достигне брега между Шънджън и Хайфен в провинция Гуандун рано в неделя, съобщи Националният метеорологичен център на Китай.

Метеоролозите издадоха червено предупреждение за тайфун, най-високото ниво в четиристепенната система.

Части от Гуандун и съседните провинции Хунан, Фудзиен и Дзянси очакват обилни валежи от събота вечер до неделя вечер, съобщи агенцията, цитирана от novini.bg.

Когато тайфунът достигне брега, се прогнозира максимална скорост на ветровете от 151-173 километра в час.

Редактор "Екип на Петел",

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