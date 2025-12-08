Евакуираха пътници заради инцидент със самолет на истанбулското летище

Пекселс

Самолет по линията Прищина – Истанбул е излязъл от пътеката за рулиране след кацане на истанбулското летище "Сабиха Гьокчен" и е бил спрян на края на пистата, съобщава вестник "Коха диторе", като се позовава на съобщение на косовското посолство в Анкара.

Според официална информация всички пътници са били евакуирани без проблеми и няма ранени.

От самолетната компания "ЕйДжет" (AJet) заявиха, че самолетът се е приземил нормално, но по време на движението по пътеката за рулиране е излязъл на мек терен заради поройните дъждове.

Инцидентът е довел до временно преустановявяне на използването на пистата на истанбулското летище, като е имало до 60-минутно забавяне както за заминаващите, така и за пристигащите полети, предава турската "Халк ТВ". Самолетът е бил безопасно отстранен от мястото, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!