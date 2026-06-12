Евакуираха пътниците на летището в Хамбург след пробив в сигурността

Пиксабей

Германската полиция евакуира летището в Хамбург след инцидент, свързан със сигурността. Стотици пътници бяха принудени да напуснат терминалите. Провежда се мащабна проверка, която се очаква да продължи с часове, предаде БГНЕС.

Говорител на федералната полиция заяви, че летището е било напълно евакуирано, за да могат специализирани екипи да претърсят множество зони за сигурност. Властите отбелязаха, че е твърде рано да се предскаже кога ще бъде възстановена нормалната работа.

Причината за хаоса на летището стана лице, натиснало аварийния бутон на врата в Терминал 2, получавайки неразрешен достъп до зоната за сигурност, съобщи вестник „Билд“. Заподозреният впоследствие бил задържан и откаран в полицейския участък на летището.

Въпреки ареста, властите разпоредиха цялостно претърсване на охраняемата зона като предпазна мярка. Всички пътници, минали през контролните пунктове за сигурност, бяха принудени да напуснат охраняемата зона, а на тези, които вече се бяха качили на борда на самолетите, беше наредено да слязат, което доведе до спиране на всички излитания.

Редактор "Екип на Петел",

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