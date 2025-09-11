Евакуираха семейство от Севлиевско заради застрашителни набези на мечки

Пиксабей

Семейство от Севлиевско е било евакуирано от дома си след застрашителни набези на мечки. Кметовете на селата настояват за адекватни мерки за защита на населението.

Къщата на пострадалото семейство е на асфалтов път, в севлиевската махала Душевски колиби. Мечките изяли двете им кози, кокошките в двора и пъдпъдъците, които отглеждали съседите, разказва кметът на Душево Добри Димитров, предаде БНР.

Дивите животни нанесли щети и в близост до входната врата на дома им, което принудило кмета да изведе семейството:

"Не посмях да ги оставя там, може да стане най-лошо. Хората ги евакуирахме в старческия дом, те са тричленно семейство, единият от които е лежащо болен. Хората са добре", сподели кметът.

В района на Душево били засечени няколко хищника и мечешко семейство с две малки, разказва още кметът. След случилото той и местните жители изпратили жалба до министрите на земеделието и на околната среда. Настояват да се вземат мерки, за да може хората да бъдат защитени.

На среща в Община Севлиево, свикана заради мечешките набези от последната седмица, кметовете на селата съобщават за нападнати от хищника животни, за навлизане във ферми, овощни градини, за изпочупени пчелини, електропастири и огради.

Искат държавата да вземе мерки - да се актуализира процедурата за обезщетение на пострадалите, както и да се контролира популацията.

Според текущото преброяване на Държавното ловно стопанство "Росица" в Севлиево района обитават около 200 мечки.

