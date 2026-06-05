Евакуираха цех в Дулово заради изтичане на пропан-бутан

Снимка: Булфото

Сериозен инцидент с изтичане на газ в цех за преработка на ядки в Дулово се размина без пострадали, благодарение на бързата намеса на Спешните служби. Произшествието е възникнало на 4 юни около 19:00 ч. вследствие на обилните валежи в региона.

Поройният дъжд е размекнал почвата и е изтласкал към повърхността подземна газова цистерна. В резултат на разместването технологичните тръбопроводи са се скъсали, което е довело до изтичане на пропан-бутан.

Екипи на пожарната и полицията са реагирали незабавно, като действията на терен са ръководени от директора на РДПБЗН-Силистра комисар Евлоги Стамов.

Работниците в предприятието са били евакуирани своевременно, а районът е бил отцепен за хора и автомобили, посочва Фокус. Пожарникарите веднага са спрели подаването на газ към производствените пещи. Процесът по обезопасяването на цистерната е преминал под постоянен контрол на нивата на загазованост, като огнеборците са останали на дежурство до пълното ликвидиране на опасността.

Редактор "Екип на Петел",

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