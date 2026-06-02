Евакуираха ученици и учители от гимназия в Разград заради сигнал за мина
снимка: Фейсбук, ОДМВР
Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в Разград е евакуирана заради получен сигнал на тел. 112, че сградата е минирана, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.
Съобщението е изпратено по имейл в учебното заведение. На мястото са полицейски екипи и служители на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", предава БТА.
Чухме аларма и излязохме навън. Евакуирано е цялото училище. Служители на полицията и пожарната са вътре и извършват проверка, чакаме да ни бъде разрешено да се върнем в сградата, каза заместник-директорът на училището Гергана Йорданова.
Към момента органите на реда извършват необходимите действия, очаква се информация от компетентните институции след приключване на проверката.
