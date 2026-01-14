Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар, мъж е силно обгазен

Кадър БНТ

Пожар избухна тази вечер малко преди 19.00 ч. в жилищна кооперация на ул. "Гладстон" в Бургас. Огънят е тръгнал от апартамент на третия етаж, съобщава БНТ.

На място пристигна един противопожарен автомобил, полицейски патрул, както и служител на електроразпределителното дружество, който временно спря електрозахранването в сградата.

Заради силното задимяване бяха евакуирани живущите в съседните жилища.

Огнеборците изведоха мъж от засегнатия апартамент. Той беше силно обгазен, но контактен. Към момента състоянието му остава неясно.

Предстои да се изяснят причините за инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!