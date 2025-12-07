Евакуирани са трима души от танкера, заседнал край Ахтопол

Кадър Нова тв

Успешна акция по въздуха евакуира трима души от екипажа на танкера, който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол и достави храна и вода на останалите.

Малко след 14 ч. хеликоптер "Пантер" от авиобаза "Чайка" достави нужните провизии. Операцията за доставка на най-необходимото за екипажа на борда е продължила около 30 минути. Тя беше организирана от Министерствата на отбраната и на транспорта.

"Екипажът се подготви за втори полет и в 16:06 ч. отново излетя, за да достави на борда на танкера „Кайрос“ генератор с гориво и да евакуира трима от моряците, които са заявили, че не са в добро здравословно състояние. В 17:12. ч. военнослужещите изпълниха успешно задачите си по оказване на помощ и евакуация и вертолетът се приземи в 17:54 ч. в база „Чайка“ с трима от моряците от танкера „Кайрос“ на борда", уточняват от Министерството на отбраната.

За операцията по евакуация и за състоянието на изведените членове на екипажа разказа адмирал Румен Николов от ГД "Аварийно спасителни дейности" към "Морска администрация": "Колкото и да ми се иска, към момента метрологичните условия не позволяват изпълнение на операция по качване на допълнителни хора на борда на кораба, както и сваляне на хора от кораба".

Екоминистерството започва спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер. Басейнова дирекция е взела две проби в района на Созопол и Резово.

Към момента редовното следене на МОСВ не отчита отклонения в акваторията на Българи. Пробите ще покажат има или не нефтененипродукти или масла в черноморските води, предаде бТВ.

