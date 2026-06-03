Евакуирани са всички туристи край пожара на Слънчев бряг
03.06.2026 / 11:53 0
Булфото
Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг, съобщи БТА.
Евакуирани са всички туристи и персонал от намиращия се в непосредствена близост хотел „Тиара“, казаха от полицията на място.
Районът е отцепен. Огъня гасят два противопожарни автомобила.
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