Евакуирани са всички туристи край пожара на Слънчев бряг

Булфото

Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг, съобщи БТА.

Евакуирани са всички туристи и персонал от намиращия се в непосредствена близост хотел „Тиара“, казаха от полицията на място.

Районът е отцепен. Огъня гасят два противопожарни автомобила.

Редактор "Екип на Петел",

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