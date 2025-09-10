Евакуират НАП

Кадър Гугъл мапс

Обслужването на граждани ще бъде преустановено за около половин час в четвъртък следобед

Учебна евакуация заради симулация на пожар ще се проведе в офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Русе. Тренировката е насрочена за този четвъртък, 11 септември 2025 г., и ще започне в 16:00 часа, съобщиха от приходната администрация в крайдунавския град.

Обучението се организира ежегодно и има за цел да подобри координацията и ефективността на действията при възникване на критични ситуации. Основен приоритет е опазването на живота и здравето както на служителите, така и на клиентите на агенцията.

Какво трябва да знаят гражданите

От НАП – Русе уточняват, че при подаването на звуковия сигнал за тревога, всички намиращи се в сградата трябва да запазят спокойствие и да я напуснат, следвайки указаните в информационните табели маршрути. Предвидени са специални райони за изчакване в двора на офиса, където евакуираните ще бъдат в безопасност.

Очаква се цялата учебна процедура да приключи за около 30 минути, като нормалното обслужване на граждани и фирми ще бъде възстановено приблизително в 16:30 часа.

Ръководството на НАП – Русе разчита на разбирането на клиентите за причиненото временно неудобство.

