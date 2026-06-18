Евакуират Районния съд във Варна заради сигнал за бомба
снимка: "Виждам те КАТ Варна"
Сигнал за бомба наложи евакуация на Съдебната палата във Варна, в която се намира и Районния съд, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в областния град.
По информация на полицията към момента тече проверка.
По данни на очевидци се отбива движениетона пешеходците и автомобили по-посока Мc Drive - Зимно кино Тракия.
Редактор "Екип на Петел",
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