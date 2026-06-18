Евакуират Районния съд във Варна заради сигнал за бомба

снимка: "Виждам те КАТ Варна"

Сигнал за бомба наложи евакуация на Съдебната палата във Варна, в която се намира и Районния съд, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

По информация на полицията към момента тече проверка.

По данни на очевидци се отбива движениетона пешеходците и автомобили по-посока Мc Drive - Зимно кино Тракия.

Редактор "Екип на Петел",

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