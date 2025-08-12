Евакуират близо 2000 души днес в Тайван заради Подул

Пиксабей

Близо 2000 души ще бъдат евакуирани днес в Тайван заради приближаването на тайфуна "Подул", съобщи Франс прес, позовавайки се на тайванските власти.

Тайфунът се очаква да достигне сушата утре в района на югоизточното крайбрежие, което е слабо населено, преди да пресече острова и да се насочи към Тайванския пролив, съобщи Тайванската централна метеорологична агенция, предаде БТА.

Бурята се очаква да бъде придружена от ветрове със скорост до 133 км/ч. Около 31 000 войници са мобилизирани за спасителни и помощни операции, заяви министерството на отбраната.

Две местни авиокомпании отмениха всички свои вътрешни полети, планирани за утре.



Според метеоролози сред районите, които се очаква да бъдат най-засегнати, са Хуалиен и Тайтунг на изток, централният окръг Чияй и периферните острови Кинмен.



Близо 700 души ще бъдат евакуирани от домовете си в окръг Хуалиен, както и около 1100 жители от планинските райони на южния град Каосюн.



Голяма част от централната и южната част на Тайван все още се възстановява от тайфуна "Данас" и проливните дъждове през последните седмици, които отнеха живота на двама души и раниха стотици.

