Евакуират хиляди заради тропическа буря на Филипините

снимка: Пиксабей

Метеоролози предупредиха за опасност от наводнения по крайбрежието на филипинския остров Катандуанес заради приближаването на тропическата буря "Фъншен".

Наложи се хиляди жители да напуснат домовете си.

Окото на бурята се очаква да премине близо до Катандуанес – беден остров с население от около 270 000 души – по-късно през деня, а поривите на вятъра ще достигнат до 80 км/ч.

Бурята ще донесе проливни валежи и ще предизвика "минимален до умерен риск" от наводнения по крайбрежието заради вълни с височина 1–2 метра, които ще заливат бреговата ивица, според правителствената метеорологична служба.

На по-безопасни места, според местната служба за бедствия, са се преместили над 9 000 души. Това е обичайна практика за острова, който често е първото парче земя, засегнато от циклони, образуващи се в западната част на Тихия океан.

Провинциалните власти наредиха на местните управи да активират плановете за евакуация на жителите от "високорискови зони" – крайбрежни райони, ниски терени и склонове с опасност от свлачища, обясни спасителният служител Джери Рубио, пише БГНЕС.

Средно от около 20 бури и тайфуни годишно са засегнати Филипините. Те често удрят уязвими райони с милиони жители, живеещи в бедност.

Според учени бурите стават все по-мощни заради глобалното затопляне, причинено от човешка дейност.

