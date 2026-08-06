Евакуират над 500 деца с родителите им от украинския град Краматорск

Пиксабей

Повече от 500 деца ще бъдат евакуирани заедно с родителите си от украинския град Краматорск и две близки села, по решение на местната администрация.

Ръководителят ѝ Вадим Филашкин обясни, че ситуацията с безопасността се влошава, затова и оставянето на децата под постоянна заплаха от руски удари е недопустимо.

Краматорск е административния център на Донбас от 2014 г., когато руски сепаратисти завладяха главните градове на областта - Донец и Лиганск.

По данни на украинския блок "Дийпстейт" днес руските войски се намират на по-малко от 20 км от града, предаде БНР.

Краматорск често попада под дронови бомбени удари. Около 50 хил. души продължават да живеят в него, което тройно по-малко, отколкото през 2022 г.

Редактор "Екип на Петел",

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