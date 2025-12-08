Евакуират още четирима души от танкера, заседнал край Ахтопол

кадър: бТВ

Трима души от екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол, бяха евакуирани вчера по въздух с хеликоптер „Пантер“ от авиобаза „Чайка“. По време на операцията бяха доставени храна и вода на останалите 7 души от екипажа.

Откараните на суша трима души не са имали нужда от хоспитализация и са настанени в хотел, обяви пред bTV адмирал Румен Николов от главна дирекция „Аварийно спасителна дейност към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

По думите на адмирал Николов днес ще бъдат евакуирани още четирима души от екипажа. След това ще започнат разпити за изясняване на причините за инцидента.

Очаква се днес да бъде осъществена и връзка с корабособственика, за да се вземе решение за следващите действия. Собственик на кораба е китайска компания.

Междувременно екоминистерството започва спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер.

Басейнова дирекция е взела две проби в района на Созопол и Резово.

Към момента редовното следене на МОСВ не отчита отклонения в акваторията на Българи. Пробите ще покажат има или не нефтенени продукти или масла в черноморските води.

