Евакуират още четирима души от танкера, заседнал край Ахтопол

08.12.2025 / 07:47 1

кадър: бТВ

Трима души от екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол, бяха евакуирани вчера по въздух с хеликоптер „Пантер“ от авиобаза „Чайка“. По време на операцията бяха доставени храна и вода на останалите 7 души от екипажа.

Откараните на суша трима души не са имали нужда от хоспитализация и са настанени в хотел, обяви пред bTV адмирал Румен Николов от главна дирекция „Аварийно спасителна дейност към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

По думите на адмирал Николов днес ще бъдат евакуирани още четирима души от екипажа. След това ще започнат разпити за изясняване на причините за инцидента.

Очаква се днес да бъде осъществена и връзка с корабособственика, за да се вземе решение за следващите действия. Собственик на кораба е китайска компания.

Междувременно екоминистерството започва спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер.

Басейнова дирекция е взела две проби в района на Созопол и Резово.
Към момента редовното следене на МОСВ не отчита отклонения в акваторията на Българи. Пробите ще покажат има или не нефтенени продукти или масла в черноморските води.

 

ССС (преди 4 минути)
Рейтинг: 5383 | Одобрение: 993
Ако танкера не беше руски и бе поразен от "руски" дрон, щеше да има олелия до бога и претенции към Русия за плащане на "спасителната операция " по изтеглянето на авариралия кораб. Но понеже е украински дрон, няма проблем и даже вече не се споменава този факт. Колко сме жалки! И защо първо писаха, че корабът е Руски, след като е собственост на Китайска компания! Както стана с "Вера Су", понеже имаме неадекватни институции, България ще поеме всички разходи за танкера и ще пием една студена вода.
Който лъже, на въже.

