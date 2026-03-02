Евакуират още един мол във Варна?
Снимка: Гугъл мапс
За още един мол, който е евакуиран, сигнализират потребители в социалната мрежа. Според очевидци опразват и Делта планет мол.
Както вече писахме, от полицията проверяват сигнал за бомба, който е получен в електронната поща на Гранд мол.
Във фейсбук групи обаче се появиха коментари на варненци, които твърдят, че същата е ситуацията и в Делта планет мол.
Все още няма официална информация от полицията.
Очаквайте подробности.
