Евакуират още един мол във Варна?

Снимка: Гугъл мапс

За още един мол, който е евакуиран, сигнализират потребители в социалната мрежа. Според очевидци опразват и Делта планет мол.

Както вече писахме, от полицията проверяват сигнал за бомба, който е получен в електронната поща на Гранд мол.

Във фейсбук групи обаче се появиха коментари на варненци, които твърдят, че същата е ситуацията и в Делта планет мол.

Все още няма официална информация от полицията.

Очаквайте подробности.

