Евакуират жители на полуостров Пелопонес заради бързо разпространил се пожар

Пиксабей

Горски пожар избухна днес през деня в община Еримантос в Ахея на полуостров Пелопонес в Западна Гърция и се разпространи бързо до близките селища заради силните ветрове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитиран от БТА.

Жителите на три населени места в региона – Миреика, Агиос Стефанос и Териано – получиха предупреждение от номера за спешни случаи 112 да се евакуират към индустриалния парк в град Патра. По-късно, с напредването на пожара, съобщения да се евакуират получиха и шест други села, този път към Като Ахея.

Кметът на Еримантос Теодорос Барис заяви пред гръцкото издание, че пожарът е обхванал имоти и е повредил кошари за овце и насаждения, като информира, че фронтът на пожара в момента се намира при село Исома.

Петдесет пожарникари, 18 пожарни коли, осем противопожарни самолета и два хеликоптера се борят с пожара.

Полицията е затворила пътя от кръстовището на индустриалния парк в Патра към магистралата Патра – Триполи, като движението се осъществява по заобиколен маршрут.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!