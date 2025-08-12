Евакуират жители на полуостров Пелопонес заради бързо разпространил се пожар
Пиксабей
Горски пожар избухна днес през деня в община Еримантос в Ахея на полуостров Пелопонес в Западна Гърция и се разпространи бързо до близките селища заради силните ветрове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитиран от БТА.
Жителите на три населени места в региона – Миреика, Агиос Стефанос и Териано – получиха предупреждение от номера за спешни случаи 112 да се евакуират към индустриалния парк в град Патра. По-късно, с напредването на пожара, съобщения да се евакуират получиха и шест други села, този път към Като Ахея.
Кметът на Еримантос Теодорос Барис заяви пред гръцкото издание, че пожарът е обхванал имоти и е повредил кошари за овце и насаждения, като информира, че фронтът на пожара в момента се намира при село Исома.
Петдесет пожарникари, 18 пожарни коли, осем противопожарни самолета и два хеликоптера се борят с пожара.
Полицията е затворила пътя от кръстовището на индустриалния парк в Патра към магистралата Патра – Триполи, като движението се осъществява по заобиколен маршрут.
