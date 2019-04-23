Евър и Черно море с общо 23 медала на международния турнир по лека атлетика в Шабла

Силно се представиха варненските клубове Евър и Черно море на международния турнир по лека атлетика в Шабла. Той носи името "Коста Василев" и участваха между 350 и 400 състезатели.

Ето имедалите на Евър:

1 място – 400 м. – Еркан Низам – юноши до 18 години

1 място – 200 м. – Малина Стоянова – девойки до 16 години

2 място – Кристен Иванова – 400м. – девойки до 18 години

2 място – 4х 100 м. – девойки до 18 години ( Йоана Ивлева , Зорница Добрева , Кристен Иванова , Малина Стоянова )

3 място – Мария Александрова – 200м. девойки до 16 години

3 място – 4 х 100 м. юноши до 18 години ( Калин Парашкевов , Роберт Русев , Валери Димитров ,

Еркан Низам )

А ето и медалите на Черно море:

Константин Влайков

2009г -завоюва l място на 60м гладко бягане

и l място на скок от място

Стефани Димитрова

2009г – l място на 60м

Il място на скок от място

Симеон Савов – 2004г

I място на 200м гладко бягане

Ill място на 100м

Валентин Иванов – 2004г

Ill място на 200м гладко бягане

Нина Станкова -2002г

Ill място на 100м гладко бягане

Ill място на 400м гладко бягане

Илкер Раимов – 2002г

Ill място на 100м

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