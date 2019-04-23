Евър и Черно море с общо 23 медала на международния турнир по лека атлетика в Шабла
Силно се представиха варненските клубове Евър и Черно море на международния турнир по лека атлетика в Шабла. Той носи името "Коста Василев" и участваха между 350 и 400 състезатели.
Ето имедалите на Евър:
1 място – 400 м. – Еркан Низам – юноши до 18 години
1 място – 200 м. – Малина Стоянова – девойки до 16 години
2 място – Кристен Иванова – 400м. – девойки до 18 години
2 място – 4х 100 м. – девойки до 18 години ( Йоана Ивлева , Зорница Добрева , Кристен Иванова , Малина Стоянова )
3 място – Мария Александрова – 200м. девойки до 16 години
3 място – 4 х 100 м. юноши до 18 години ( Калин Парашкевов , Роберт Русев , Валери Димитров ,
Еркан Низам )
А ето и медалите на Черно море:
Константин Влайков
2009г -завоюва l място на 60м гладко бягане
и l място на скок от място
Стефани Димитрова
2009г – l място на 60м
Il място на скок от място
Симеон Савов – 2004г
I място на 200м гладко бягане
Ill място на 100м
Валентин Иванов – 2004г
Ill място на 200м гладко бягане
Нина Станкова -2002г
Ill място на 100м гладко бягане
Ill място на 400м гладко бягане
Илкер Раимов – 2002г
Ill място на 100м
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