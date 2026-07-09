Евелин Банев - Брендо остава в затвора
09.07.2026 / 20:16 0
Снимка Булфото
Апелативният съд в София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев - Брендо за условно предсрочно освобождаване.
Тричленният състав на САС е прекратил производството по делото, съобщи БНТ.
Определението на съда е окончателно, пише moreto.net.
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