Евелин Костова призна за Стефан Данаилов

кадри Нова телевизия, Булфото

редактор Веселин Златков

Стефан Данаилов е имал специално отношение към Евелин Костова, но публикациите в жълтите вестници , че са любовници не отговорят на истината.

Актрисата Евелин Костова разкри в „На кафе” по Нова телевизия истината за отношенията ѝ с нейния професор Стефан Данаилов. Когато тя попаднала в класа на Мастъра, както го наричат неговите възпитаници, във вестниците се появили статии, че тя е новата му любовница.

Евелин разказа, че това не само не било вярно, но тя и Данаилов още не се били срещали като преподавател и студентка. Когато това най-сетне се случило, проф. Данаилов реагирал с думите:

„Ти ли си тази? Аз даже не можах да те позная”. Думите на легендарния актьор били престорено троснати, а след това ѝ обяснил, че не трябва да обръща внимание на измислиците в медиите.

„Всичките студентки наричаше „Василка”, докато им научи името, но аз си бях Евелина”, подчерта актрисата.

В разговора се включи и Дакро Ангелов, също възпитаник на Стафан Данаилов но от по-ранен випуск. „Мастъра знаеше всичко за всички. Не знам как го научаваше, тогава още нямаше социални мрежи, но беше факт. Ти си си хванал гадже от квартала, още сам не си сигурен какво ще стане - той знае”, разказа панелистът в „На кафе”.

