Евгени Димитров, Булфото: Процесът срещу Благомир Коцев беше странен, даде много работа на фоторепортерите

кадри Нова нюз

редактор Веселин Златков

Фоторепортерът и създател на агенция „Булфото” Евгени Димитров коментира по Нова нюз събитията на годината, които са влезли в обектива на медиите и специално обърна внимание на ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Според него сагата с неговата мярка за неотклонение е създала много работа за фоторепортерите.

„Беше много странен процес”, подчерта Димитров, който включи кадър с конвоирания Коцев сред кадрите на годината.

Фотожурналистът коментира също, че е впечатлен как в рамките на един същ месец тази година е снимал наводнения и пожари. „Това винаги е сочен сюжет за нас, но повдига въпроси за действията на държавата”, каза Евгени Димитров.

„От 2008-2009 година на протестите снимам един и същ сюжет - едни „момци” с черни качулки и маски”, каза още фотографът. Той подчерта, че техните действия и провокации срещу полицията остават едни и същи през годините, а много рядко виждаме точно тези, които чупят и палят, сред арестуваните.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!