Евгени Минчев: Добре де, с господин Орбан сме набори, с два дни разлика в рождените дни...

Вероятно подтикнат от успеха на Виктор Орбан пред Доналд Тръмп Евгени Минчев пусна важна информация, с която явно се сравнява с него.

"Добре де, с господин Орбан сме набори, с два дни разлика в рождените дни...

Не знам какво да кажа ..."

Той е роден на 31 май 1963 г., в промишления град Секешфехервар. Родителите му са протестанти-калвинисти по вероизповедание.

