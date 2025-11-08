Евгени Минчев: Добре де, с господин Орбан сме набори, с два дни разлика в рождените дни...
Кадър Фб
Вероятно подтикнат от успеха на Виктор Орбан пред Доналд Тръмп Евгени Минчев пусна важна информация, с която явно се сравнява с него.
"Добре де, с господин Орбан сме набори, с два дни разлика в рождените дни...
Не знам какво да кажа ..."
Той е роден на 31 май 1963 г., в промишления град Секешфехервар. Родителите му са протестанти-калвинисти по вероизповедание.
