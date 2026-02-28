реклама

Евгени Минчев: Това, което ме ужасява, не е сметката за ток на Катерина Евро, а начина, по който изглежда, докато обявява "панчаревската си трагедия

Преди дни Катето Евро се оплака от сметката си за ток от над 300 евро и предизвика коментари дори от министъра на енергетиката.

Лорд Евгени Минчев обаче обърна внимание на друго:

"Това, което ме ужасява, не е сметката за ток на Катерина Евро а начина, по който изглежда, докато обявява "панчаревската си трагедия", пише той.

"Не подхожда на актриса с дългогодишен стаж, на актуална и показвана по телевизията знаменитост /вероятно добре платена/, да се оплаква от сметки, да не се погрижи за външния си вид, знаейки мащабите на влияние на интернет.", аргументира се Минчев.

"Иначе, днес на моята страница в Телеграф съм ги похвалил със Сашко, но снимката или е стара или някой е работил здраво по Евро.

Насладете се на страницата ми и във вестник Труд", допълва той.

Дедо (преди 16 минути)
Рейтинг: 25669 | Одобрение: 7059
K'ва " актриса с дългогодишен стаж " бе, Минчев ?! Цялата кариера на Еврото се свежда до една главна роля в " Оркестър без име" от миналия век и то в ранната и' младост, когато е била "лесно вървежна" (нормално!!!)... После няколко епизодични роли тук-там и ТОЛКОЗ, нищо повече...
kjk (преди 46 минути)
Рейтинг: 186576 | Одобрение: 19546
Забравила да китоса мачкания лак!!!;):errm:Намусен

