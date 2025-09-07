реклама

Евгени Минчев с нова любов

Евгени Минчев намекна в последната си изява в социалните мрежи, че сърцето му е превзето от нова любов. 

Лордът обаче не казва нищо повече, предпочитайки да обвие в тайнственост новата си тръпка и така да държи в напрежение широката публика. 

