Евгени Минчев с нова любов
07.09.2025 / 18:19 0
Кадър Фб
Евгени Минчев намекна в последната си изява в социалните мрежи, че сърцето му е превзето от нова любов.
Лордът обаче не казва нищо повече, предпочитайки да обвие в тайнственост новата си тръпка и така да държи в напрежение широката публика.
Още в "България Днес"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!