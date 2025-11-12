Евгений Кънев: Спре ли рафинерията да работи, в началото ще бъде много скъпо

Редактор: Недко Петров

Доктор по икономика разкри какво ще се случи, ако „Лукойл Нефтохим“ евентуално спре да работи след 21 ноември. Според Евгениий Кънев, при положение че това стане, ще се наложи в движение да се решават казуси.

В началото ще бъде много скъпо след тези 30 дни запаси, които се оказаха, че не са 90 дни, а че имаме запаси за 30 дни. Те трябва да се използват именно за новите маршрути, за новите доставки, да видим откъде може да се вземе нефт и така нататък. Но се надявам не се стига от този вариант, защото ще бъде с по-висока цена, по-висока инфлация и проблеми за всички, коментира Кънев.

Значи проблемът не е на „Лукойл“ сам по себе си. Проблемът е основно, понеже това са огромни парични потоци, и те не могат да се обслужват без банка, а никоя банка, освен ако не е някоя малка българска банка евентуално, която поема този риск, не би могла да поеме реално такива разплащания, добави той.

Вече не, че самата рафинерия ще спре да работи, тя няма да може чисто да функционира финансово. В Сърбия плащат в брой на бензиностанциите, но там е само на бензиностанции, а тук говорим за рафинерия, което е ключово в момента, заяви още в „Тази сутрин“ Евгений Кънев.

