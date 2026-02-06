Евгения Раданова, единствената българка с три медала от зимни олимпийски игри: Българските спортисти ще се представят изключително достойно

кадър: Бтв, спорт

Евгения Раданова, единствената българка с три медала от зимни олимпийски игри, сподели пред bTV емоциите си около отриващите се тази вечер олимпийски игри в Милано/Кортина, спомените от кариерата си и надеждите за младите български спортисти.

"За мен винаги е огромно удоволствие първо да си мисля за Олимпийските игри, второ - преди всеки старт на всички български състезатели и се вълнувам не по-малко от тогава, когато съм се вълнувала и за собствените си стартове. Така че и сега очаквам с огромно нетърпение състезанията. Лично аз вярвам, че българските спортисти ще се представят изключително достойно. Разбира се, те се нуждаят от абсолютно спокойствие и да бъдат силно мобилизирани в спецификата на своите спортове. Вярвам, че трябва да ги подкрепим като българи и да вярваме, че те ще успеят", сподели Раданова пред bTV.

Раданова очерта и най-големите надежди на България за Милано/Кортина 2026: "Мисля, че това, което видяхме през последните няколко сезона, постиженията на Алберт Попов, постиженията на отбора ни по сноуборда, постиженията на Влади Зографски в последните няколко месеци, изключително силни представяния в биатлона. Вярвам, че всеки има своя шанс." На въпрос за личните ѝ медали и спомените, които ги съпътстват, тя сподели:

"Тези емоции и трите медала са плод на огромен труд. Когато мисля изобщо за спорт, няма как да не се сети за това нещо. Отделно много хора ме припознават и ми напомнят тези моменти. Това просто е върха на една спортна кариера, черешка на тортата."

Раданова разказа и за първия си медал, който носи специални спомени: "Първият! Това беше бронзовия ми медал. Той беше постигнат след една голяма битка с психиката ми по отношение на връщане след травма. Когато го спечелих, като че ли нещо в мен се преобърна и ми показа, че аз всъщност мога много повече", откровена е голямата шампионка.

