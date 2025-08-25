Евгения от „Диви и красиви”: Бях изхвърлена от кола в движение

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В игра на откровения в „Диви и красиви” по Нова телевизия Евгения призна, че е преживяла изключително насилие в предишна своя връзка. Тя каза, че то е било както психическо, така и физическо.

Преди да приключим отношения, бях изхвърлена от кола в движение, сподели тя. Женя не скри, че е преживяла сериозни физически травми при този случай.

Евгения спечели с признанието си награда за най-искрената в предаването.

Тя обаче явно е оставила миналото зад гърба си, защото веднага след това се впусна активно в интригите в риалитито, които все повече се заплитат.

