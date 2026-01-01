кадър: БНТ

Евробанкноти вече могат да бъдат теглени от банкомати на редица банки в София, показа проверка на БТА.

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната. До края на януари левът е равностойно средство за разплащане у нас, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Устройства на "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Централна кооперативна банка" - ЦКБ, разположени в централни райони на столицата, функционират без смущения и от тях могат да бъдат теглени суми в евро.

Банкомати на "Обединена българска банка" - ОББ, и "Инвестбанк" също отпускат желаните суми в единната европейска валута.

Всички банки в страната по-рано предупредиха за техническо прекъсване за пренастройване на системите за работа в евро, което обхвана основно диапазона от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари, припомня БТА.

От банкоматите след приключване на техническото пренастройване пари ще могат да се теглят единствено в евро.

През цялата 2026 година гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки в страната, като до средата на годината това ще се случва без такси и комисиони. След тази дата търговските банки могат да приложат такси за превалутирането. Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в клоновете на „Български пощи“, докато Българската народна банка ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!