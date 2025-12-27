Евродепутат: ЕК създава лост за политически натиск

Стопкадър, You tube, OFFNews

Наш евродепутат обясни как решенията на ЕК влияят на България.

В студиото на OFFNews гостува Цветелина Пенкова - евродепутат за втори мандат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Обсъдихме базовите параметри на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028-2034 г.

Цветелина Пенкова подчерта, че всички групи в Европейския парламент (ЕП) в изразиха своето несъгласие с предложения от Европейската комисия (ЕК) вариант на МФР за следващия програмен период. С критики основно се посрещат предложенията за централизация на управлението на ресурсите, като значително се засилва контролната роля на ЕК, както и сливането на перото за кохезионните политики със селскостопанството.

Пенкова посочи, че динамиката на преговорите по МФР е много напрегната и все още няма яснота как ще изглежда новият ѝ вариант. Обясни, че става дума за следващия 7-годишен дългосрочен бюджет на ЕС.

"Всички сме чували за т.нар. програми за по-малко развити и изостанали региони в рамките на цяла Европа. Всички инфраструктурни проекти, свързани с облагородяване на училищна база или спортни съоръжения - тези пари се взимат именно от дългосрочния бюджет на ЕС. Темата, която обсъждаме в момента, е дали да се създаде нов механизъм за отпускане на средствата, и е много чувствителна, защото МФР е съставена от вноските на държавите членки. Това са пари на европейските данъкоплатци", заяви евродепутатът.

По думите ѝ затова процесът по взимане на решения трябва да е изключително прозрачен и да се базира върху справедливо разпределение на средствата.

"ЕК този път излезе с едно доста различно предложение за начина на разпределение - т.нар. принцип "пари срещу реформи". Това ни напомня за националните планове за устойчивост и развитие, които вече трета година активно обсъждаме - и в България, и в ЕС. Тоест, средствата да не са отредени за една държава, а на базата на изготвени национални и регионални планове, които бъдат одобрени - да се отпускат. Това е проблем, тъй като имаме горчив опит от националните планове. Усвоили сме малък процент от това, което ни се полага, а този проблем не е само при нас", обясни Цветелина Пенкова.

Посочи, че сроковете за националните планове са до средата на 2026 г. Към този момент България е получила малко над 50% инвестиции спрямо плана си.

Евродепутатът заяви, че основните притеснения на ЕП са, че един такъв модел на разпределение на европейските средства и решение как да се отпускат парите до държавите - дава прекомерно голяма сила в ръцете на ЕК, като прекалено централизира властта у нея. Според Пенкова подобна промяна в начина на разпределение на средствата повишава риска от политизация на вземаните решения от ЕК:

"Създава се един доста неприятен лост за политически натиск и влияние в отделните държави. Това е много голямо притеснение, което не искаме да допускаме, защото до момента средствата се отпускаха по ясно разписани оперативни програми."

Цветелина Пенкова изтъкна и друг притеснителен момент в предложената от ЕК финансова рамка на ЕС за следващия период - досега регионите в различните държави членки кандидатстваха за средства директно до евроинституциите, без да зависят от националното правителство на съответната страна:

"Това е доста по-справедлив, достъпен и лесен начин да се гарантира, че местната власт във всяка една част от Европа може да кандидатства за съответните проекти. Новият механизъм ще забрани този процес, ще го направи невъзможен. Отново регионите, общините и кметовете ще зависят от това, което ЕК е дала на съответното правителство и след това правителството трябва да разпредели по регионите, което създава две нива на доста сериозни пречки."

Посочи, че кметовете и местните власти в цяла Европа са реагирали много остро на тази идея, защото механизмът е несправедлив и би ограничил възможностите им.

"Създават се лостове за политическо вмешателство и взимане на решение за разпределение на средства, които се полагат на европейските граждани - да бъдат подвластни на политическата партия, която има повече влияние. В България има силно зависими общини, но това е проблем, който получи сериозна гласност не само у нас - давам като пример и Германия. (...) Тази централизация не отговаря на принципа на ЕС за солидарност и равенство. Това е най-големият проблем, който виждаме от страна на Групата на социалистите и демократите в ЕП. Имаме доста сериозна подкрепа от всички политически групи."

Като положителен фактор в предложената от ЕК дългогодишна финансова рамка Пенкова очерта, че за пръв път енергетиката получава ясно отредено място в МФР като стратегически отрасъл и сектор при разпределението на европейски средства.

"Тук има прецедент - ядрената енергетика има ясно определено финансиране, което да бъде насочено към развитие на ядрени енергийни мощности в рамките на ЕС. До момента тези средства се заделяха само за обработка на отпадък и извеждане на експлоатация. Докато тук говорим за инвестиции в ядрената индустрия, която да подпомага всички компоненти, за да поддържаме ядрената енергия в ЕС. Не говорим само за построяването на една централа и пускането ѝ в експлоатация - има много компоненти. Отчита се, че енергетиката трябва да е водещ сектор, за да може да сме конкурентоспособни. След толкова много битки енергетика си има ясно определено място. Това е изключително важно и ключово за България", заяви Цветелина Пенкова.

