Евродепутат Илия Лазаров: Проектът на Радев взима от всички политически сили по малко

Домовата книга беше осакатена в това, че имахме поредица служебни кабинети, в един момент депутатите решиха, че имат твърде малко влияние върху тях, а президентът има твърде голямо. Христо Иванов беше мозъкът на тази промяна и на неговата съвест лежи това осакатяване на Конституцията.

Това заяви евродепутат от ГЕРБ-СДС/ЕНП Илия Лазаров в "Денят ON AIR".

Според него от почтеността на хората зависи да има честни избори.

"Винаги съм бил привърженик да не се пипа Конституцията в тази ѝ част. В момента президентът Илияна Йотова е ограничена да избере между петте души, които се съгласиха да са служебни премиери. Би било интересно да имаме цялата палитра от висши длъжности в държавата оглавявана от жени", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

Ще видим ефекта от това, което ще направи президентът Румен Радев (2017-2026 г.), след като е факт, смята Лазаров.

"Едно е рейтинг, друго е нагласа за гласуване - съвсем различни са. Вече няколко години се говори за политическия проект на Радев. Ще има политически проект и ще излезе на пазара с минимум 240 имена. В момента проектът му взима от всички политически сили по малко. Най-малко ще вземе от "ДПС-Ново начало". ПП-ДБ и БСП са силно застрашени. Както и малките - "Величие", МЕЧ, "Възраждане". Борбата е за електорати", изтъкна гостът.

Съветът за мир на Тръмп

"Съветът за мир е инициатива, не е организация. Президентът Тръмп показа доста екзотичен привкус към международните отношения. Ключовото, което трябва да се гледа, е дали ще стане организация. Не може да се ратифицира нещо, което не е обект на международното право", коментира още Лазаров.

