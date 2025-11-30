Евродепутатът Андрей Ковачев: Македонските политици да се смирят

кадър: Bulgaria ON AIR

Нападенията над българи в Северна Македония са въз основа на антибългарска кампания от последните години, която сочи България като причина за невъзможността на РСМ да продължи преговорния процес с ЕС. Така евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев коментира в ефира на "Брюксел 1" в Страсбург нападението над публициста Владимир Перев в магазин в Скопие и реакцията на премиера на РСМ Християн Мицкоски.

По думите му ако държава - кандидат за член на ЕС, има сериозно желание за добросъседство и за пълноправно членство в ЕС, би трябвало подобен случай да се коментира сериозно, да се проведе разследване и да се вземат мерки за недопускане на подобни случаи.

Той разказа и за отзвука от нападението по време Съвместния парламентарен комитет ЕС - Северна Македония, в чието заседание той взе участие през изминалата седмица.

"Една от точките беше спазването на човешките права в Северна Македония... Говорихме съвсем открито с нашите колеги, че трябва политиците, медиите да се смирят, да покажат признаци на добросъседство, да не посочват България и българите като проблем за тази държава", категоричен бе Ковачев пред Bulgaria ON AIR.

На всяка среща на Комитета се правят заключения с препоръчителен характер, посочи той.

"Там беше включено това, което и ние искахме за преговорната рамка и за това да бъдат спазвани правата на всички етнически общности. Аз им пожелах, ако може да започнат още утре преговорите за ЕС. Това може да стане много бързо, след като направят промените в Конституцията. България винаги е подавала ръка", заключи Ковачев.

