Евродепутатът Андрей Новаков: Дотук сме дали повече от 500 млн. евро за избори за последните 4-5 години

кадър" Bulgaria ON AIR

Изборът на служебен премиер и президентското вето върху изменените изборни правила са очаквани новини от седмицата. Това заяви евродепутатът от БСП/С&Д Цветелина Пенкова в ефира на "Брюксел 1".

В студиото на предаването в Страсбург тя коментира темата заедно с колегата си от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. По думите ѝ предстои да видим какъв ще е съставът на служебното правителство, който да гарантира доверие в изборния процес у българските граждани.

Пенкова допълни: "По отношение на Изборния кодекс - ветото също беше очаквано. Това беше един от първите коментари на новоизбрания председател на БСП Крум Зарков - ограничавайки секциите до 20, е вид дискриминационна политика спрямо български граждани, които живеят зад граница. Аз съм живяла извън България доста дълги години и знам колко е важно човек да има възможността да упражни своето право на глас".

"Такива промени в последния момент създават усещането, че с технически хватки политическите партии искат да наклонят везните в една или друга посока или да намалят избирателите на една политическа сила. Аз считам, че нашата държава е в ситуация, в която трябва да разчитаме на политики и на хора, а не на технически хватки", категорична бе Пенкова пред Bulgaria ON AIR.

Евродепутатът Андрей Новаков обаче не се съгласи, че става въпрос за техническа хватка.

"Разбира се, че всичко се решава от избори и всеки има равен достъп до това. Но тук трябва да кажем, че когато Изборният кодекс и Конституцията са писани, никой не е очаквал, че ще правим избори през два или три месеца. Всичко това е свързано с организация, с контрол, с гарантиране, че тези секции спазват правилата. Аз съм сигурен, че когато говорим за секции извън ЕС, всеки мисли за САЩ, за Великобритания, но има и други места. Точно колегите, които в момента атакуват това предложение, изразяваха съмнение как са гласували през 10 секунди хора в една и съща секция например в Турция", посочи Новаков.

"Много е лесно в момента да го играя популист и да кажа - "Трябва да има повече секции - не 20, 2000 трябва да има, всеки човек трябва да отиде да гласува." Но когато дойде до организация и плащане на тези избори, идваме до реалната политика, в която се разполагаш според чергата. А тя е такава, че дотук сме дали повече от 500 млн. евро за избори за последните 4-5 години. Повече секции означава повече разходи. И особено когато говорим за страни извън ЕС, не визирам Великобритания, става трудно да контролираш изборния процес и дали се спазват правилата, каквито ги е приело Народното събрание", заключи евродепутатът.

За финансовата тежест на организацията и трудността на контрола се съгласи и Цветелина Пенкова.

"Със сигурност трябва да се взимат мерки за опазване на вота и зачитане на гласа на всеки българин. Затова се надявам, че народните представители ще вземат разумно решение и това ще бъде една мотивация за българските граждани, където и да се намират по света, да упражнят правото си на вот и да излезем от тази спирала на постоянни избори", заключи тя.

Двамата коментираха и предизвикателствата пред новия 7-годишен евробюджет, помощта за Украйна, евентуалното изравняване на цените на тока в ЕС и други.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!