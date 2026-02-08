Евродепутатът Фернан Картхайзер: Брюксел ще направи всичко, за да се отърве от Виктор Орбан

снимка: Булфото

Предстоящите избори в Унгария са най-голямото предизвикателство за Европейския съюз, така че Брюксел ще направи всичко, за да се отърве от Виктор Орбан. Това заяви евродепутатът Фернан Картхайзер в интервю за ТАСС.



"Най-голямото предизвикателство за ЕС сега, разбира се, са предстоящите избори в Унгария“, отбелязва той. "Брюксел ще направи всичко възможно, за да се отърве от Виктор Орбан, който несъмнено е основната пречка за изпълнението на неговия дневен ред.“



По този начин, според Картхайзер, може да се очаква ЕС активно да се намесва във вътрешните работи на Унгария, с увеличаване на посещенията на политици от други държави членки в подкрепа на опозицията, опити за "повдигане на обвинения в "намеса“ от страна на Русия или Китай с цел цензуриране на социалните медии и т.н.“



"На тези избори Виктор Орбан ще се бори не само за своята визия за Унгария, но и за защита на демократичните ценности в целия Европейски съюз“, заключва евродепутатът, предава Фокус.



Парламентарните избори в Унгария, на които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Партията ''Фидес'' - Унгарски граждански съюз на Орбан и нейните по-малки партньори, Християндемократите, се състезават срещу опозиционната партия ''Тиса''. Неин лидер е бившият правителствен служител Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на ръководството на ЕС и най-голямата фракция в Европейския парламент - ''Европейската народна партия''.

